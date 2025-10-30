MAGAZİN

Fahriye Evcen'in kazancı gündem oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Burak Özçivit ile evliliği sonrası dizi setlerinden uzaklaşan şimdilerde de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen yeni bir iş birliğine imza attı. Evcen'in reklam kazancı dudak uçuklattı.

Öznur Yaslı İkier

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Şimdilerde mutlu aile pozları ile sık sık gündem olan ikili her adımlarıyla olay oluyor.

Yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken ünlü çiftten Fahriye Evcen yaptığı bir iş birliği ile gündeme geldi.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Evcen'in, İsviçre’nin prestijli saat ve mücevher markalarından biriyle yaptığı yeni iş birliği sayesinde alacağı ücret adeta dudak uçuklattı.

Fahriye Evcen'in bu anlaşmadan tam tamına 800 bin dolar (yaklaşık 28 milyon TL) kazandığı iddia edildi.

