Fahriye Evcen'in son pozları yine olay oldu! Beğeni butonu çöktü

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla karelerini paylaşan Evcen, bu defa son pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Fahriye Evcen siyah ceket, siyah pantolon ve siyah ayakkabılarıyla tam not aldı. Evcen'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı.

Şimdilerde mutlu aile pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çift kazançlarıyla da çok konuşuluyor.