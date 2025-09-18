MAGAZİN

Fahriye Evcen'in son pozları yine olay oldu! Beğeni butonu çöktü

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Fahriye Evcen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Eşi ve oğullarıyla sık sık paylaşımlar yapan Evcen, bu defa son pozlarıyla beğeni topladı.

Fahriye Evcen'in son pozları yine olay oldu! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla karelerini paylaşan Evcen, bu defa son pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Fahriye Evcen in son pozları yine olay oldu! Beğeni butonu çöktü 1

Fahriye Evcen siyah ceket, siyah pantolon ve siyah ayakkabılarıyla tam not aldı. Evcen'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen in son pozları yine olay oldu! Beğeni butonu çöktü 2

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Fahriye Evcen in son pozları yine olay oldu! Beğeni butonu çöktü 3

Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı.

Fahriye Evcen in son pozları yine olay oldu! Beğeni butonu çöktü 4

Şimdilerde mutlu aile pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çift kazançlarıyla da çok konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
