Fahriye Evcen kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Dubai pozlarına beğeni yağdı

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Şimdilerde mutlu aile pozları ile sık sık gündem olan ikili her adımlarıyla olay oluyor.

Yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken ünlü çiftten Fahriye Evcen şimdi de Dubai pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Evcen, Dubai’nin prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Tiger Properties’in etkinliğine katıldı.

TAM NOT ALDI

Kırmızı elbisesiyle ve zarifliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Evcen'in kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.