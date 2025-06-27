Fahriye Evcen makyajsız halini paylaştı! Beğeni yağdı

Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen, bir süredir ekranlardan uzak.

2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan, 2023'te de Kerem'i dünyaya getiren ünlü oyuncu şimdilerde sık sık tatile çıkıyor.

Eşi ve oğulları ile paylaşımlar yapan Fahriye Evcen bu defa makyajsız halini paylaştı. Ünlü ismin doğal görüntüsü kısa sürede beğeni topladı.

Fahriye Evcen'e sosyal medyada; 'çok güzel', 'farklı bir aurası var', 'her hali güzel', 'doğal güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.