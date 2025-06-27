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Fahriye Evcen makyajsız halini paylaştı! Beğeni yağdı

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Sık sık eşi ve çocuklarıyla paylaşım yapan ünlü isim son olarak makyajsız halini paylaştı. Evcen'in doğal görüntüsü kısa sürede beğeni topladı.

Fahriye Evcen makyajsız halini paylaştı! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen, bir süredir ekranlardan uzak.

2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan, 2023'te de Kerem'i dünyaya getiren ünlü oyuncu şimdilerde sık sık tatile çıkıyor.

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Eşi ve oğulları ile paylaşımlar yapan Fahriye Evcen bu defa makyajsız halini paylaştı. Ünlü ismin doğal görüntüsü kısa sürede beğeni topladı.

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Fahriye Evcen'e sosyal medyada; 'çok güzel', 'farklı bir aurası var', 'her hali güzel', 'doğal güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Fahriye Evcen
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