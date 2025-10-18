Farkındalık için sahadaydı! Birce Akalay uyuşturucu test sonucunu maç sırasında öğrendi! Kulisten çıkmadı

İstanbul başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatmış, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi evinden almıştı.

Savcılık o gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını da açıklamıştı. Ünlü isimler ifadeleri ve kan örneğinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Dün akşam 8 ismin uyuşturucu test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de Birce Akalay oldu.

FARKINDALIK İÇİN SAHADAYDI

Birce Akalay, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Anadolu Efes - Panathinaikos maçının sembolik başlangıcını yaptı. Akalay, farkındalık etkinliği kapsamında sahaya çıkarak pembe topu fırlattı.

Birce Akalay, maç izlediği sıralarda uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Akalay, test sonuçlarının yayılmasının ardından devre arasını kuliste geçirdi. Akalay ve Hakan Kurtaş’ın gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.

Birce Akalay sosyal medya üzerinden hemen bir açıklama yayınladı:

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

"Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim."

"Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim."

"En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim."