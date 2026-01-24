Fatih Terim'in kızı Buse Terim aşka geldi! Sevgilisini peş peşe paylaştı

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı.

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 10 yıllık evliliklerini, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı. Terim, boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açtı.

Aylar sonra özel hayatıyla gündem gelen Buse Terim sevgilisiyle Kapadokya tatiline çıktı.

Tatilden karelerini peş peşe paylaşan Terim romantik kareleriyle beğeni topladı.