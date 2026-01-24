MAGAZİN

Fatih Terim'in kızı Buse Terim aşka geldi! Sevgilisini peş peşe paylaştı

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle tatile çıkan Buse Terim Kapadokya tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Terim'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı.

Fatih Terim in kızı Buse Terim aşka geldi! Sevgilisini peş peşe paylaştı 1

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 10 yıllık evliliklerini, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı. Terim, boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açtı.

Fatih Terim in kızı Buse Terim aşka geldi! Sevgilisini peş peşe paylaştı 2

Aylar sonra özel hayatıyla gündem gelen Buse Terim sevgilisiyle Kapadokya tatiline çıktı.

Fatih Terim in kızı Buse Terim aşka geldi! Sevgilisini peş peşe paylaştı 3

Tatilden karelerini peş peşe paylaşan Terim romantik kareleriyle beğeni topladı.

Fatih Terim in kızı Buse Terim aşka geldi! Sevgilisini peş peşe paylaştı 4

