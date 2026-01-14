MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemde! Buse Terim'in sevgilisi kim, kaç yaşında?

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 2014’te Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz yıl tek celsede yollarını ayırırken, Buse Terim yeni bir ilişkiye başladığını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Buse Terim sevgilisiyle aşk pozlarını peş peşe paylaştı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemde! Buse Terim'in sevgilisi kim, kaç yaşında?
Öznur Yaslı İkier

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.

Fatih Terim in kızı Buse Terim sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemde! Buse Terim in sevgilisi kim, kaç yaşında? 1

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 10 yıllık evliliklerini, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.

Fatih Terim in kızı Buse Terim sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemde! Buse Terim in sevgilisi kim, kaç yaşında? 2

SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Buse Terim aylar sonra özel hayatıyla gündeme geldi ve yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez paylaşım yapan Buse Terim şimdi de sevgilisiyle tatile çıktı.

Fatih Terim in kızı Buse Terim sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemde! Buse Terim in sevgilisi kim, kaç yaşında? 3

Soluğu Kapadokya'da alan Buse Terim aşk pozlarını da peş peşe paylaştı. Terim'e sosyal medyada; 'aşk yaradı' yorumları yapıldı.

Fatih Terim in kızı Buse Terim sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemde! Buse Terim in sevgilisi kim, kaç yaşında? 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı Aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı
Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! Fotoğraflar sorulduRabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! Fotoğraflar soruldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim buse terim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.