Fatih Terim'in kızı Buse Terim sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemde! Buse Terim'in sevgilisi kim, kaç yaşında?

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 10 yıllık evliliklerini, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.

SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Buse Terim aylar sonra özel hayatıyla gündeme geldi ve yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez paylaşım yapan Buse Terim şimdi de sevgilisiyle tatile çıktı.

Soluğu Kapadokya'da alan Buse Terim aşk pozlarını da peş peşe paylaştı. Terim'e sosyal medyada; 'aşk yaradı' yorumları yapıldı.