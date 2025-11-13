MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Fatih Ürek'in ailesinde miras kavgası var' iddiası gündemde! 'Kasadaki mücevherleri tek tek...' Menajerinden açıklama

Evinde kalp krizi geçirip hastanelik olan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek için umutlu bekleyiş sürerken, ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu iddia edilmişti. Nihat Doğan, Söylemezsem Olmaz programında yeni iddiaları gündeme getirdi.

'Fatih Ürek'in ailesinde miras kavgası var' iddiası gündemde! 'Kasadaki mücevherleri tek tek...' Menajerinden açıklama
Öznur Yaslı İkier

İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Ürek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ünlü ismin ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu iddia edilmişti.

Fatih Ürek in ailesinde miras kavgası var iddiası gündemde! Kasadaki mücevherleri tek tek... Menajerinden açıklama 1

“Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuk yapan Nihat Doğan Fatih Ürek'in ailesine dair yeni iddialar gündeme getirdi. Doğan, “Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi.

Fatih Ürek in ailesinde miras kavgası var iddiası gündemde! Kasadaki mücevherleri tek tek... Menajerinden açıklama 2

Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.” dedi. Nihat Doğan, Ürek'in yakın arkadaşı Ayşe Kazancı'yla ilgili de şunları söyledi;

Fatih Ürek in ailesinde miras kavgası var iddiası gündemde! Kasadaki mücevherleri tek tek... Menajerinden açıklama 3

'KASADAKİ MÜCEVHERLERİ TEK TEK...'

'Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan.'

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den Nihat Doğan'ın iddialarına yanıt gecikmedi. “Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz.” şeklinde konuşan Mert Siliv 30 gündür güzel haber beklenen Fatih Ürek için dua edenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

İlginizi Çekebilir

Apple, Camper, Philips... Ünlü markaların dev indirimleri burada

Apple, Camper, Philips... Ünlü markaların dev indirimleri burada

 Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

 Versace'de Gülümseten Kasım'a özel indirim başladı!

Versace'de Gülümseten Kasım'a özel indirim başladı!

 Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

 Gülümseten Kasım'a özel ayakkabılarda büyük indirim!

Gülümseten Kasım'a özel ayakkabılarda büyük indirim!

 İndirimdeki en iyi tüm Philips ürünleri burada!

İndirimdeki en iyi tüm Philips ürünleri burada!

 Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

 Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmadan stoklarınızı yapın!

Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmadan stoklarınızı yapın!

 Tasarım ve rahatlıkta Camper'da kaçırılmayacak fırsat!

Tasarım ve rahatlıkta Camper'da kaçırılmayacak fırsat!

 Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncunun ifadesi İBB iddianamesinde! 'Ciddi miktarda borç para...' Ünlü oyuncunun ifadesi İBB iddianamesinde! 'Ciddi miktarda borç para...'
Acı haberi galada aldı! Ne diyeceğini bilemediAcı haberi galada aldı! Ne diyeceğini bilemedi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.