'Fatih Ürek'in ailesinde miras kavgası var' iddiası gündemde! 'Kasadaki mücevherleri tek tek...' Menajerinden açıklama

İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Ürek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ünlü ismin ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu iddia edilmişti.

“Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuk yapan Nihat Doğan Fatih Ürek'in ailesine dair yeni iddialar gündeme getirdi. Doğan, “Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi.

Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.” dedi. Nihat Doğan, Ürek'in yakın arkadaşı Ayşe Kazancı'yla ilgili de şunları söyledi;

'KASADAKİ MÜCEVHERLERİ TEK TEK...'

'Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan.'

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den Nihat Doğan'ın iddialarına yanıt gecikmedi. “Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz.” şeklinde konuşan Mert Siliv 30 gündür güzel haber beklenen Fatih Ürek için dua edenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.