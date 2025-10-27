MAGAZİN

Fatih Ürek'in yoğun bakımda yanına girdi! "Bana göz kırptı..."

Fatih Ürek'in sağlık durumu oldukça kritikken Nalan Aksoy, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Aksoy yoğun bakım odasına girdiğini iddia ederek Fatih Ürek'in durumunu anlattı.

Kubra Akalın

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu kritik. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Ürek'in cumartesi gecesi ailesi hastaneye çağrıldi.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU

Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapılmış ve durumunun kritik olduğu söylenmişti.

Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, dün yoğun bakım odasına girdiğini söyleyerek ilginç bir iddiada bulundu.

Fatih Ürek in yoğun bakımda yanına girdi! "Bana göz kırptı..." 1

Nalan Aksoy, Fatih Ürek ile aralarında olan bir espri yaptığını ve sonrasında şarkıcının kendisine göz kırptığını ileri sürdü.

Aksoy'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm."

