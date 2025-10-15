Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek kaç yaşında, hastalığı ne?

Danslarıyla tanınan Fatih Ürek kalp krizi geçirdiği haberleriyle gündeme geldi. Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Fatih Yürek öldü mü, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Müge Dağıstanlı haberine göre; Fatih Ürek, ani bir şekilde kalp krizi geçirdi ve hastaneye acil olarak kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından, kalbi duran Ürek, yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakımda olan Ürek'in sağlık durumu şu an 'kritik'.

Ancak GazeteMagazin'in iddiası ise Fatih Ürek'e pıhtı attığı yönünde. İddialara göre şarkıcı kontrol amaçlı 24 saat uyutulacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ünlü isimden korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da doğan Fatih Ürek, bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.