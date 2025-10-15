Fatih Ürek'ten korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Renkli sahne şovlarıyla ve sunuculuğuyla tanınan Fatih Ürek'ten korkutan haber geldi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Fatih Ürek kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ürek'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Fatih Ürek, geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Gelin Görümce programından bir anda ayrılmıştı. Fatih Ürek programı bırakma nedenini şöyle açıklamıştı;

'Şartlar çok zorladı beni zaten kanalla anlaşarak yaptık bunu yani ben kanal müthiş insanlar çok seviyorum orası böyle bir gerçekten evim yuvam gibi oldu, stüdyo şartları çok ağır oldu bir de eskisi gibi değil. O yarışmacılarla kaynaşmak çok zordu idare etmek çok zordu zapt edemediğimiz yarışmacılar oldu.'