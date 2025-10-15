MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Ürek'ten korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Şarkıcılık ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra sahne tarzı ve estetik operasyonlarla da gündem olan Fatih Ürek'ten üzen haber geldi. Ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Fatih Ürek'ten korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

Renkli sahne şovlarıyla ve sunuculuğuyla tanınan Fatih Ürek'ten korkutan haber geldi.

Fatih Ürek ten korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı 1

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Fatih Ürek kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ürek'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Fatih Ürek ten korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı 2

Fatih Ürek, geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Gelin Görümce programından bir anda ayrılmıştı. Fatih Ürek programı bırakma nedenini şöyle açıklamıştı;

'Şartlar çok zorladı beni zaten kanalla anlaşarak yaptık bunu yani ben kanal müthiş insanlar çok seviyorum orası böyle bir gerçekten evim yuvam gibi oldu, stüdyo şartları çok ağır oldu bir de eskisi gibi değil. O yarışmacılarla kaynaşmak çok zordu idare etmek çok zordu zapt edemediğimiz yarışmacılar oldu.'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Ülkeme küstürdüler!" Türkiye'yi terk ediyor"Ülkeme küstürdüler!" Türkiye'yi terk ediyor
Yine rahat durmadı! Senaryoyu ifşa etti Yine rahat durmadı! Senaryoyu ifşa etti

Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.