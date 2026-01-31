Fatih Ürek'ten haber alır almaz hastaneye koştu! Selin Ciğerci konuşmakta zorlandı

Evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim'de hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti.

Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Ürek'in vefat haberini alan sanatçı dostları hastaneye geldi. Şarkıcı Gülben Ergen, hastaneye gelerek Ürek'in yakınlarına baş sağlığı diledi.

'ÇOK ERKEN BİR ÖLÜM OLDU'



Hastaneden çıkan sosyal medya ünlüsü Selin Ciğerci ise, "Ailesi ve en yakın arkadaşları içerideydi. En güzel günlerini konuştuk. Pazar günü toprağa verilecek. Menajeri Mert beyden zaten detayları öğrenirsiniz. Ben 15 yaşımdan beri tanıyorum. Çok erken bir ölüm oldu. Çok fazla konuşamıyorum. Allah herkese sağlıklı, uzun ömür versin. Hayırlı aile nasip etsin" dedi.