Fatih Ürek yoğun bakımdayken ablaları 'miras kavgasına' tutuştu! Hastane koridorunda sesler yükseldi! Menajerinden açıklama

Evinde kalp krizi geçirip hastanelik olan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek için umutlu bekleyiş sürerken, ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu iddia edildi. Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den açıklama gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

Fatih Ürek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ünlü ismin ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu ve bu duruma birkaç ünlünün şahit olduğu iddia edildi.

Bu iddiayı gazeteci Müge Dağıstanlı, Fatih Ürek'in "kardeşim" dediği menajeri Mert Siliv'e sordu. Siliv'in verdiği cevap şöyle:

'DOĞRU DEĞİL'

"Fatih'in, Almanya'da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi'ye 'Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün' dedi. Bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi ama doğru değil."

