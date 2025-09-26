MAGAZİN

Fazıl Say aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş

Gündeme dair yorumları ve eleştiriyle adından sıkça söz ettiren ünlü piyanist Fazıl Say bu defa özel hayatıyla dikkat çekti. Fazıl Say, Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını resmen duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say özel hayatıyla gündeme geldi. Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını resmen duyurdu.

Çift, el ele tutuştukları bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerini sevenlerine ilan etti.

Fazıl Say, paylaşılan fotoğrafın altına ilişkilerinin felsefesini anlatan şu sözleri not düştü:

"Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar; hepsinin ruhu müziğe, hayata, umutlara, hayallere ve ortak bir yaşam sevdasına akar. Aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar… Aksın hep… Aslıhan ile, Temmuz 2025."

İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

Fazıl Say, daha önce iki kez evlilik yapmıştı. İlk evliliğini çellist Gülyar Balcı ile gerçekleştiren Say, bu evliliğini 2004 yılında sonlandırdı.

İkinci evliliğini ise 2019 yılında piyanist Ece Dağıstan ile yapmış, bu evlilik de 2022'de resmî olarak sona ermişti. Ünlü sanatçının, 2023 yılında da Güneş Altunkaş ile kısa süreli bir birliktelik yaşadığı kamuoyuna yansımıştı.

