Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri kabarık çıktı! Evlilikleri ve ünlü güzellerle yaşadığı aşklar gündem oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Sadettin Saran'ın yeni başkan olarak seçilmesinin ardından ünlü ismin hayatı araştırılmaya başlandı. Karizmatik tavırlarıyla adından söz ettiren Saran'ın aşk defteri de oldukça kabarık çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın evliliklerini ve ünlü güzellerle yaşadığı aşkları tek tek derledik...





Sadettin Saran'ın ilk evliliği mimar Aycan Ateş ile oldu. 2005 yılında boşanan ikilinin bu evlilikten Lal ve Beliz adını verdikleri iki kızı var.

Sadettin Saran'ın en çok konuşulan ilişkilerinden biri sanatçı Hülya Avşar ile oldu. 4 yıl boyunca süren ilişki hep magazin manşetlerindeydi. 2010 yılında ayrılan Saran ile Avşar çiftinin ayrılığı da uzun süre konuşuldu.

Saran'ın ismi Hülya Avşar ile ayrılığının ardından oyuncu Zeynep Beşerler ile anılmaya başlandı. İkilinin 2011 yılında Bodrum'da tatil yaparken görüntülendiği iddia edildi. Ancak bu ilişkinin 'yaz aşkı' olduğu konuşuldu.

Sadettin Saran yaşadığı ilişkiler sonrası ikinci evliliğini 2012 yılında diş hekimi Emek Külür ile yaptı. Ancak zaman içerisinde evlilikte kriz iddiaları gündeme geldi ve Saran 5 yıllık evliliğini 2017 yılında tek celsede sonlandırdı.

Sadettin Saran boşanmanın ardından 2018 yılında Mustafa Sandal'ın iki oğlunun annesi, eski eşi Emina Jahovic'le aşk yaşamaya başladı. Ancak bu ilişkide uzun soluklu olmadı ve Saran 2019 yılında Emina Jahovic'le ayrıldı.

2019 yazında ise Sadettin Saran'ın ismi Defne Samyeli ile anılmaya başlandı. Ancak bu ilişki bir türlü doğrulanamadı ve 'iddia' olarak kaldı.

Saran'ın adı son olarak Bade İşçil ile anıldı. İşçil, konuyla ilgili sorulara “Ad konmuş hiçbir şey yok” ve “Tanışıklığımız var” şeklinde yanıt verdi. Bu ilişkide netlik kazanmayarak rafa kalktı.