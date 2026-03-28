Fenomen dizi Arka Sokaklar son anda iptal edildi! 'Final' iddiaları gündemde

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelecekken yeni bölüm bir anda iptal edildi ve dizinin tekrara bölümü yayınlandı. Dizinin son anda yayın akışından çıkarılmasına ise dizi takipçileri tepki gösterdi.

Öznur Yaslı İkier

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Son anda yayın akışından çıkarılan dizi bir anda herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle ara verilen dizi bu hafta da yayınlanmayınca sosyal medyada tepki çekti. Dizi takipçileri yeni bölüm yerine tekrar bölümün yayınlanmasına çok kızdı.

TEPKİ ÇEKTİ

Arka Sokaklar hayranları; 'Açıklama yapılmadan bölümü kaldırmak olur mu?', 'Reytingler düştü iyice', 'Haftaya kendiniz izleyin', 'Hayal kırıklığına uğradık' gibi yorumlar yapıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son yıllarda toplumsal konuları ustalıkla ekrana getiren fenomen dizinin ekrana gelmeme sebebinin yeterli reklamın toplanmaması olduğu öğrenildi.

Yeni bölüm maliyetini çıkaracak miktarda reklam gelirinin olmaması zaman zaman dizilerin son anda ekrandan çekilmesine neden oluyor.

arka sokaklar Arka Sokaklar bitti mi arka sokaklar final mi
