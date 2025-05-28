Fenomen dizi Bahar'da beklenmedik ayrılık! Başrol Mehmet Yılmaz Ak kararını verdi! Yapım şirketiyle anlaştı

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu defa beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım dizide Reha (Hasan Şahintürk) ve Gülçiçek’in (Füsun Demirel) nikahı diziye damga vururken başka bir olay geceye danga vurdu.

BAŞROL VEDA EDİYOR

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizide Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi veriliyor.

Bu durum 'Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaştı. Yeni sezonda senaryo ekibi değişecek olan dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.