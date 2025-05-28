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Fenomen dizi Bahar'da beklenmedik ayrılık! Başrol Mehmet Yılmaz Ak kararını verdi! Yapım şirketiyle anlaştı

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada çok konuşulan Bahar dizisinde bu defa beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Dizide başrol karakterlerden birine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak projeye veda edecek.

Fenomen dizi Bahar'da beklenmedik ayrılık! Başrol Mehmet Yılmaz Ak kararını verdi! Yapım şirketiyle anlaştı
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu defa beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

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Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım dizide Reha (Hasan Şahintürk) ve Gülçiçek’in (Füsun Demirel) nikahı diziye damga vururken başka bir olay geceye danga vurdu.

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BAŞROL VEDA EDİYOR

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizide Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi veriliyor.

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Bu durum 'Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaştı. Yeni sezonda senaryo ekibi değişecek olan dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yılmaz Ak bahar
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