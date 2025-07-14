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Fenomen dizi Eşref Rüya davalık oldu! Senaryo alıntı mı çıktı?

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya davalık oldu. Yazar Murat Menteş, Ethem Özışık'ın yazdığı Eşref Rüya dizisinin kendi yazdığı "Dehşet Bey" projesinden alındığı iddiasıyla dava açtı.

Fenomen dizi Eşref Rüya davalık oldu! Senaryo alıntı mı çıktı?
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran başrollerinde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya dizisi hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

Eşref Rüya dizisine usta kalem Murat Menteş dava açtı. Menteş yayınladığı açıklamada Eşref Rüya dizisinin geçen haftalarda O3 Medya’nın yapımcllığında çekilen çekilen Barış Arduç’lu “Dehşet Bey” filminden alıntı olduğunu belirterek yasal haklarını kullanmak için dava açtığını açıkladı.

Fenomen dizi Eşref Rüya davalık oldu! Senaryo alıntı mı çıktı? 1

Yapılan açıklamada davanın konusunun “Murat Menteş’in kaleme aldığı “Dehşet Bey” sinema filmi senaryosundan intihalle yazılması ve yayınlanması” olduğu belirtildi.

Fenomen dizi Eşref Rüya davalık oldu! Senaryo alıntı mı çıktı? 2

Yapılan açıklamada davanın konusunun “Murat Menteş’in kaleme aldığı “Dehşet Bey” sinema filmi senaryosundan intihalle yazılması ve yayınlanması” olduğu belirtildi ve Eşref Rüya’nın yapımcısı Tims&B ve Ethem Özışık’a “telif hakkı ve intihal davası” açtığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Eşref Rüya
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