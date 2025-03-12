Fenomen dizi Hudutsuz Sevda'da beklenmedik ayrılık! Tüm dengeler değişecek

Now Tv'de iki sezondur izleyicisinin karşısına çıkan ve başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç ve Asuman Dabak’ın yer aldığı Hudutsuz Sevda'da yaprak dökümü başlıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hudutsuz Sevda'nın yarın akşam yayınlanacak 56. bölümü yine heyecanlı dakikalara sahne olacak. MedYapım’ın perşembe akşamlarına damga vuran dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak.

O İSİM VEDA EDECEK

Bu sezon “Kaan” rolüyle ekibe katılan Burak Çelik diziye veda edecek. Geçen yıl sonu aynı zamanda menajerliğini yapan Ece Bayrak’la Karadağ’da evlenen Burak Çelik, baba olacağını açıklamıştı.

Öte yandan mayıs sonunda sezonu kapatması planlanan “Hudutsuz Sevda”da peş peşe yeni ayrılıklar yaşanmaya devam edecek.