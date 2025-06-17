Fenomen dizi Sahipsizler setinde 'küfür' krizi! Başrol öfke patlaması yaşadı! Yeni sezonda olmayacak...

Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sahipsizler dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiye izleniyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizinin sezon finali çekilirken set bir anda karıştı. Cem Karcı’nın yönettiği Sahipsizler’in final sahnesinde iddiaya göre küfür krizi yaşandı.

ÖFKE PATLAMASI YAŞADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final sahnesi çekilirken Cevdet rolüne hayat veren usta aktör Reha Özcan öfke patlaması yaşadı.

Gece sahneleri sırasında yemek arası verileceği sırada gerilen Özcan, aniden reji ekibine peş peşe ağır küfürler sarf etti. Yaşanan bu durum sette herkesi şaşırttı.

Daha sonra Reha Özcan işini tamamlayıp herkese iyi tatiller dileyip setten ayrılsa da gelen haberlere göre bu durum öfkeleri dindirmedi.

Öte yandan ikinci sezonda dizide olmayacağı öğrenilen oyuncuyla ilgili yasal haklarını kullanmak isteyen ve durumu yapım şirketi OGM Pictures’a rapor eden genç isimler olduğu öğrenildi. Reha Özcan’ın hakkında gündeme gelen bu iddiayla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu.