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Fenomen dizi Siyah Kalp'in finali için kesin karar verildi! Başrol son kez sete çıktı

Show Tv ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden biri olan Siyah Kalp'in finali için bu defa kesin karar verildi. Daha önce final tarihi belirlenen dizi için final kararı iptal edilmiş ve dizi devam etmişti. Siyah Kalp'in başrolü Aras Aydın son kez sete çıktı ve projeye veda etti.

Fenomen dizi Siyah Kalp'in finali için kesin karar verildi! Başrol son kez sete çıktı
Öznur Yaslı İkier

Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın ve Ece Uslu'nun başrollerini paylaştığı Show Tv'nin fenomen dizisi Siyah Kalp için karar verildi.

Daha önce 26. bölümde final yapması planlanan fenomen dizi, alınan yeni kararla 34. bölümde ekranlara veda edecek.

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BAŞROL SON KEZ SETE ÇIKTI

Bu defa finali kesinleşen diziye başrol Aras Aydın veda etti. Aras Aydın son kez sete çıkıp sahnelerini tamamladı.

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SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sumru, Halil’in iftiralarına dayanamayarak Nihayet’in getirdiği silahı ateşlemiştir.

Sumru, Halil’in iftiralarına dayanamayarak Nihayet’in getirdiği silahı ateşlemiştir. Sumru hemen emniyete gidip teslim olmaya karar verir. Sumru ve Nihayet’in durumundan haberdar olan aile hemen harekete geçer. Fakat Sumru’nun evlatlarına ve Tahsin’e olan kırgınlığı devam etmektedir.

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Peri’nin Kapadokya’ya gelişinden rahatsız olan Melek onun asıl niyetini anlamaya çalışır. Peri ise Cihan’a yakın olmanın yollarını arar. Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır. Nuh’un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Aydın Ece Uslu Hafsanur Sancaktutan Siyah Kalp
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