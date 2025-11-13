Fenomen dizi yine yayın akışında yer almadı! İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? İnci Taneleri bitti mi, başlayacak mı?

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken yeni bölümler bir türlü başlamadı.

Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti ise tüm dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

İnci Taneleri'nin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konuya dair beklenen açıklamayı sonunda yaptı.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 'Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

İnci Taneleri’nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.