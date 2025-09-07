Fenomen dizide birlikte oynamışlardı! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal evlendi!

Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almıştı. Güzel oyuncu Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinem Kobal şimdi de kardeşi Kerem ile gündem oldu. Kerem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Katie Christie ile evlendi.

FENOMEN DİZİDE ROL ALMIŞTI

Kerem Kobal geçmişte kısa bir süre oyunculuğa ilgi göstermişti. Sinem Kobal, kardeşiyle bir dönemin efsane dizisi Selana'da birlikte rol almıştı.

Sinem Kobal'la bir reklam filminde de yer alan Kerem Kobal'ın ekran macerası ablasından kısa sürdü.