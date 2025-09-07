MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fenomen dizide birlikte oynamışlardı! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal evlendi!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Sinem Kobal şimdi de kardeşi Kerem Kobal ile gündeme geldi. Kerem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Katie Christie ile evlendi. Kobal düğünden kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Fenomen dizide birlikte oynamışlardı! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal evlendi!
Öznur Yaslı İkier

Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almıştı. Güzel oyuncu Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenomen dizide birlikte oynamışlardı! Sinem Kobal ın kardeşi Kerem Kobal evlendi! 1

Sinem Kobal şimdi de kardeşi Kerem ile gündem oldu. Kerem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Katie Christie ile evlendi.

Fenomen dizide birlikte oynamışlardı! Sinem Kobal ın kardeşi Kerem Kobal evlendi! 2

FENOMEN DİZİDE ROL ALMIŞTI

Kerem Kobal geçmişte kısa bir süre oyunculuğa ilgi göstermişti. Sinem Kobal, kardeşiyle bir dönemin efsane dizisi Selana'da birlikte rol almıştı.

Fenomen dizide birlikte oynamışlardı! Sinem Kobal ın kardeşi Kerem Kobal evlendi! 3

Sinem Kobal'la bir reklam filminde de yer alan Kerem Kobal'ın ekran macerası ablasından kısa sürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldıİlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı
İzzet Özilhan'la tek celsede boşandı! Yasemin Özilhan lüks siteye taşınıyor! Yeni villasının kirası dudak uçuklattıİzzet Özilhan'la tek celsede boşandı! Yasemin Özilhan lüks siteye taşınıyor! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal selena
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.