Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi! Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Güney Kore yapımı Queen of Tears'den uyarlanan dizisi Aşk ve Gözyaşı setinde senarist krizi çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda yönetmeni değiştirilen dizinin bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi. Haftaya yeni bölümünün yayınlanması planlanan “Aşk Ve Gözyaşı”nın 6. bölümünün yazım durumuna göre sete çıkış tarihinin netleşeceği öğrenildi.

Dizinin senaristi Dilara Pamuk 3. bölümde ekibe veda etmiş, ardından dizinin 2 bölümü yapım şirketinin yazı grubu kaleme almıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hikâyede ayrılıkların yaşanacağı ve yeni karakterlerin de geleceği öğrenildi.

Aşk ve Gözyaşı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise; 'Sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma’dan itibaren her Cuma 20.00’de atv’de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir.' ifadeleri kullanıldı.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı bir hikayeye dönüşüyor.