Fenomen isim meğerse hamileymiş! "Şok olduk" diyerek paylaştı

Sosyal medya fenomeni Damla Altun hamile olduğunu duyurdu. 14 haftalık hamile olan fenomen isim ''Biliyorum, şok oldunuz. Biz de öyle! Nasıl anlatılır emin değiliz ama. Planlamadığımız, beklemediğimiz bir anda oldu" dedi.

Hem Instagram'da hem de Youtube hesabında binlerce takipçisi olan fenomen Damla Altun özel hayatına dair verdiği haberle gündeme geldi.

Altun, kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan eşi Uğur Şengül ile birlikte beraber yayımladıkları mesajda hamile olduğunu duyurdu.

Altun ve Şengül ikilisi, anne baba olacaklarının müjdesini şu sözlerle paylaştı:

''Biliyorum, şok oldunuz. Biz de öyle! Nasıl anlatılır emin değiliz ama. Planlamadığımız, beklemediğimiz bir anda oldu. Ama sanıyorum ki her şeyin kendi zamanı var ve hayat tam da şimdi böyle bir sürpriz yapmak istedi bize. Çok büyük şaşkınlık ve korkuyla başladık ama öte yandan bunun yepyeni bir heyecan ve mutluluk, yepyeni bir yolculuk olduğunu biliyoruz.

Not: Bu yaz çektiğimiz “yaz vlogları” serisini izlediyseniz eğer, ben o vlogların çoğunda meğer hamileymişim? Yani Yunanistan, Ayvalık, Çeşme, ailemle olan cruise tatili. Hepsinde.. Hani.. Dolayısıyla 14 haftalık biri. Sağlıkla gelsin. Şükürler olsun.''

