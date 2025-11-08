Fenomen isimler boyoz tezgahına 7 bin TL'lik hesap ödenmiş Ticaret Bakanlığı devreye girmişti! Ataberk Doğan yedikleri içtiklerini tek tek saydı! 'Fazla fazla çek...'

Ünlü içerik üreticileri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, son dönemde “Yanıyolar!” diyerek tezgahta boyoz satarak popüler hale gelen meşhur boyozcuyu ziyaret etti.

İzmir'de 4 fenomenin gittiği boyozcuda öden hesap 7 bin TL olunca video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Duruma Ticaret Bakanlığı el attı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, boyoz satan işletmeye denetim yapıldığı, fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı içine 47 bin 490 TL ceza kesildiği bildirildi.

'GELELİM BOYOZ MEVZUSUNA'

Ataberk Doğan yeni açtığı yayında konuya dair açıklamalarda bulundu. Doğan; ''Gelelim boyoz mevzusuna. Boyozcu 50 kişi boyoz yediler gibi toplara giriyorsa bu iş rayından çıkar. Orda 50 kişi boyoz yemedi. Gelelim fazla fazla çek mevzusuna, 17-18 tane boyoz yediysek 20 tane çek, 25 tane çek dedik.

20 tane kola, 20 tane ayran, 20 çay bu dedikleri yalan. Orda 2 ya da 3 tane çay içildi. Kola filan görmedim ben. Su alınmıştır birkaç tane. Fazla yaz derken 20 boyozsa 25 yaz hak geçmesin dedim." ifadelerini kullandı.