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Müge Anlı'ya fenomen Mekselina damga vurdu! Beyin yakan savunmalar çıldırttı... Takipçi sayısı anında uçtu

Fenomen Mekselina İlkbahar bir anda merak edildi. Müge Anlı'ya katılan fenomen Mekselina'nın 62 yaşındaki Metin Bey’i 4,5 milyon TL dolandırdığı iddiaları gündeme geldi. Mekselina'nın açıklamaları ise beyin yaktı. Sosyal medyada ise takipçi sayısı bir anda artınca Müge Anlı kızdı.

Müge Anlı'ya fenomen Mekselina damga vurdu! Beyin yakan savunmalar çıldırttı... Takipçi sayısı anında uçtu
Kubra Akalın

Müge Anlı'da ortaya çıkan fenomen Mekselina öyle bir savunma yaptı ki bir anda gündeme oturdu. Müge Anlı Mekselina olayı nedir? Fenomen Mekselina kim ve ne okuyor bir anda araştırılmaya başlandı. İşte Mekselina olayı ve detaylar...

3 çocuklu 62 yaşındaki Metin Bey ve ailesi Müge Anlı programına katıldı. Aile, 4,5 milyon TL'den fazla dolandırıldıkları iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Olayın ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla birlikte "Mekselina İlkbahar" isimli sosyal fenomeni gündem oldu.

Olayların odağındaki Mekseline programa bağlanınca olanlar oldu. Metin Bey'in anneannesine borcu olduğunu açıklayan fenomen "Zamanında anneannemle samimiydi, Metin abi bir ev alacakmış. Anneannem bana altın ve dolar verdi, ben Metin amcaya götürdüm. " sözleriyle dile getirdi.

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TUTARSIZ AÇIKLAMALAR ÇİLEDEN ÇIKARDI

Instagram hesabında kendini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, part time doktor olarak tanıtan Mekselina'nın tutarsız açıklamaları Müge Anlı'yı çileden çıkarttırken savunmalar beyin yaktı.

Mekselina 'Edebiyattan tıpa yatay geçiş yaptım' diyerek şoke etti.

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Profilinde "part time doktor, part time sanatçı, part time motorcu" ifadeleri yazan fenomenin lise 1 terk olduğu iddia edildi.

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MÜGE ANLI SİNİRLENDİ

Öte yandan fenomenin sosyal medya hesabına takipçi yağdı. Müge Anlı ise bu duruma sinirlenerek “Takipçi sayısı 4 bin artmış. Reklam iyisi kötüsü olur. Tam tersi ben kandırıldığınız için 4 bin eksilmesini beklerdim, takipçi kazanmasını değil. Lütfen kandırılmayın. Yazık! Keşke tıp fakültesinde okusa da, biz de bu kadar havalı bir doktora gidip tedavi olsak. Ama yalan sıkıntılı bir durum. Gerçekten eğitim alan gençlerimize de haksızlık olmuyor mu diye düşünsek! ” diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı fenomen
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