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Merve Taşkın'ın evine sabah polisler geldi! Fenomen isim çok korktu: Üstüne bir şey giy!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 14:06
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Geçtiğimiz hafta müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası alan fenomen Merve Taşkın kelepçe ile sorun yaşıyor. Merve Taşkın ayağına takılan kelepçeyi sosyal medyadan paylaştı sabah kapısına gelen polisler ise fenomeni korkuttu.

Merve Taşkın'ın evine sabah polisler geldi! Fenomen isim çok korktu: Üstüne bir şey giy!

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

14 Şubat'ı nezarethanede geçiren Merve Taşkın, adliyeye sevk edildikten sonra ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı. Taşkın'ın ayağına takılan kelepçe sorun olmuş ve bağlantısı kesildiği için çıkarılıp 2 gün sonra yeniden takılmıştı.

Fenomen isim kelepçenin iletişim için konan modemini göstererek kendisinin zaman zaman arandığını en son ise sabah 5.30'da kontrol için aradıklarını söyledi.

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"ÜSTÜNE BİR ŞEY GİY"

Merve Taşkın daha sonra ise kapısının çaldığını anlatarak yeniden gözaltına alındığını sandığını söyledi.

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Fenomen Merve Taşkın "Az önce polisler geldi" notuyla paylaşım yaparak "3 tane polis geldi, tam uyumaya giderken sinyal kopukluğundan dolayı galiba, ama tabii kapıya vurdukları için aha yine beni almaya geldiler dedim. Sonra kız kelepçeyle mi oynadık dedi, yok dedim. Üstüne bir şey giy dedi, sonra telefonla konuştular sinyal geliyor dediler. Sonra gittiler ama ben dedim yine beni götürmeye geldiler" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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