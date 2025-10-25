MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor! 8 gündür hastanede...

Ünlü fenomen Sibil Çetinkaya günlerdir hastanede yattığını açıkladı. Gözyaşları içinde takipçilerine içini döken Çetinkaya, "Virüsün ne olduğunu bulamıyorlar" diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor! 8 gündür hastanede...
Öznur Yaslı İkier

2 yıl aşk yaşadığı oyuncu Şükrü Özyıldız'la ilişkisi 7 ay önce sona eren fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor.

Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak 8 gündür hastanede yattığını ve ateşinin hiç düşmediğini açıkladı.

Fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor! 8 gündür hastanede... 1

Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı: "Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan."

Fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor! 8 gündür hastanede... 2

"Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak."

Fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor! 8 gündür hastanede... 3

"Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor."

Fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor! 8 gündür hastanede... 4

"Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladığım için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazancı dudak uçuklattı! Yayınlanmadı ama parasını peşin aldıKazancı dudak uçuklattı! Yayınlanmadı ama parasını peşin aldı
Doğaya kaçtı! Zeytinlik alıp ilk hasadını yaptıDoğaya kaçtı! Zeytinlik alıp ilk hasadını yaptı

Anahtar Kelimeler:
sibil çetinkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.