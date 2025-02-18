Fenomen yarışma İşte Benim Stilim ekranlara geri dönüyor! Çekimden ilk görüntü ifşa oldu! Jüri merak ediliyor

Bir dönemin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran fenomen moda programı yarışması İşte Benim Stilim yeniden başlıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmanın sunuculuğunu yine Öykü Serter üstlenecek.

31 Mart Pazartesi günü yayın hayatına merhaba diyecek olan yarışmanın jürileri de belli oldu. Yarışmanın jüri koltuğunda; Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Uğurkan Erez'in yer alacağı iddia edildi.

Ivana Sert, TV8 tarafından kendisine gönderilen tebrik çiçeğini ve stüdyodan fotoğrafını paylaşarak heyecanı iyice katladı.

Program çekimleri esnasında çekilen bir görüntü, diğer jüriler hakkında merak uyandırdı.

İLK YARIŞMACI BAKIN KİMMİŞ...

Geçtiğimiz haftalarda MagazinBurada'ya açıklamalar yapan Bahar Candan, “İşte Benim Sitilim yarışmasına katılıyorum galiba!” ifadelerini kullanmıştı.