Fenomenlerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal mecralarda içerik üreten influencer'lar (fenomenler) son dönemde kazançlarıyla dikkat çekti. Dudak uçuklatan rakamları kazanan sosyal medya fenomenleri için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Öznur Yaslı İkier

YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal mecralarda içerik üreten fenomenler bu işten ciddi para kazanıyorlar. Hatta 'soayal medya fenomenliği' son dönemde ilgi gören bir meslek kolu haline geldi.

Özellikle gençler hayatları sosyal medya olduğu için bu alanda para kazanmaya çalışıyorlar. Para kazanmak için sürekli içerik üretmek ve bu içeriklerin diğer milyonlarca içerikten farklı, ilgi çekici olması gerekiyor.

Günaydın'dan Mevlüt Tezel sosyal medya fenomenlerinin kazançlarını kaleme aldı. 85 milyon takipçisi olan MrBeast, 85 milyon dolar gelirle dünyada en çok kazanan 'influencer'.

KAZANÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'de ise bu alanda lider 120 milyon TL gelirle Orkun Işıtmak.

Işıtmak'tan sonra sırasıyla Ruhi Çenet (113 milyon TL), Danla Bilic (98 milyon TL), Alper Rende (90 milyon TL), Cemre Solmaz (87,5 milyon TL), Gökhan Ünver (75 milyon TL) geliyor.

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ve reklamlardaki aldatıcı reklamların önüne geçmek için yeni düzenleme üzerinde çalışıyor.

Yeni yönetmelik taslağında öne çıkan uygulamalardan bazıları şöyle:

Sosyal medyadaki tanıtım ve reklam içeren gönderilere #işbirliği #reklam gibi ifadelerden en az birine yer verilmesi zorunlu.

Paylaşım yapılan içerikte #Reklam", "#Sponsor", "#İşbirliği", "#Ortaklık", "#Hediye" veya "#Davet" gibi ifadelerle birlikte, reklam verenin adı, marka veya ticaret unvanı gibi bilgilerin açıkça yer alması gerekecek.

İçeriğin birden fazla paylaşıma yayıldığı durumda, her paylaşımda bu etiketleme yapılacak.

Sesli olarak yapılan paylaşımlarda yayının başında ve yayınlanacak reklamın öncesinde "[reklam veren] hakkında reklam içerir" veya "[reklam veren] ile ücretli iş birliği içerir" ifadelerinden birine yer verilecek.

Reklamlarda dijital filtre kullanımı yasaklanırken, yapay zeka kullanılarak insan benzeri karaktere yer verilmesi durumunda ise açık, anlaşılır ve ayırt edici şekilde bu durum belirtilecek.

