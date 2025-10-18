Ferdi Kadıoğlu evli mi? Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu.
Ferdi Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij, kızlarına Felicia Sofia adını verdi.
Mutlu haberi sosyal medyadan paylaşan çift, gelen tebrik ve iyi dileklerle mutluluklarını paylaştı.
Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı sonrası sosyal medyada 'Ferdi Kadıoğlu evli mi?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Ferdi Kadıoğlu 23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti.
