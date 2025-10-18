MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ferdi Kadıoğlu evli mi? Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda baba olacağının müjdesini veren Kadıoğlu, bebeğine kavuştu. Sosyal medyada 'Ferdi Kadıoğlu evli mi?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Ferdi Kadıoğlu evli mi? Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi
Öznur Yaslı İkier

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu.

Ferdi Kadıoğlu evli mi? Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi 1

Ferdi Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij, kızlarına Felicia Sofia adını verdi.

Ferdi Kadıoğlu evli mi? Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi 2

Mutlu haberi sosyal medyadan paylaşan çift, gelen tebrik ve iyi dileklerle mutluluklarını paylaştı.

Ferdi Kadıoğlu evli mi? Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi 3

HERKES MERAK ETTİ

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı sonrası sosyal medyada 'Ferdi Kadıoğlu evli mi?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Ferdi Kadıoğlu evli mi? Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi 4

Ferdi Kadıoğlu 23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu test sonucunu maç sırasında öğrendi! Kulisten çıkmadıUyuşturucu test sonucunu maç sırasında öğrendi! Kulisten çıkmadı
'Serveti araştırılsın' denmişti! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti'Serveti araştırılsın' denmişti! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.