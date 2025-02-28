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Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık mirası gündemde! Tuğçe Tayfur tedbir istemişti! Mahkemeden dikkat çeken karar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 08:26
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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Tayfur'un 3 milyar liralık mirası günlerdir manşetlerden düşmüyor. Usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt babalarının vasiyetine itiraz etmiş ve mirası mahkemeye taşımışlardı. Tuğçe Tayfur mahkeme kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık mirası gündemde! Tuğçe Tayfur tedbir istemişti! Mahkemeden dikkat çeken karar

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur, 4 Ocak'ta binlerce seveniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğu, Marmaris'teki yarım adayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL olduğu öğrenildi.

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TELİF GELİRİ MERAK EDİLMİŞTİ

Bunların yanı sıra hem Türkiye hem de dünya genelinde yer alan birçok dijital platfomlardan da Ferdi Tayfur'un yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ettiği hesaplandı. Yani yıllık 35 milyon lira... Aylık 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımı nasıl yapılacağı merak edilmişti.

'ŞARKILARIM ONLARIN DEĞİL' DEMİŞTİ

Ferdi Tayfur birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti.

Ancak Tayfur'un bu sözlerine ve aldığı karara rağmen telif gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği öğrenilmişti.

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde; Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenilmişti.

FERDİ TUĞÇE

VASİYETE İTİRAZ ETTİ

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt babasının vasiyetine itiraz etmiş ve konuyu mahkemeye taşımıştı.

Mahkemeye giden Tuğçe Tayfur, yaptıkları itirazın kabul edilip babasının şarkılarına tedbir kararı konulduğunu duyurdu. Tayfur şunları kaydetti;

"Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok"

TUĞÇE

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Ferdi Tayfur Necla Nazır Tuğçe Tayfur
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