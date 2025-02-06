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Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Necla Nazır'a ne oldu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2025 07:57
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Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Necla Nazır'dan üzen haber geldi. Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığı saatler Ferdi Tayfur'un vasiyeti gündemdeydi.

Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Necla Nazır'a ne oldu?

Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanması sonrası gözler eski hayat arkadaşı Necla Nazır'daydı. Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Nazır'dan üzen haber geldi. Ünlü sanatçı hayranlarını korkuttu.

Necla Nazır geçtiğimiz saatlerde hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastane görüntüleri ortaya çıkan ünlü oyuncu henüz sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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VASİYET GÜNDEMİ

Ferdi Tayfur’un mirasının bir bölümünü vakıflara bıraktığını yeğenleri açıkladı. Kızı Tuğçe Tayfur ise vasiyette yer almıyordu. Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe "Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ile Şirin Gözalıcı ve alakasız akrabalarının üstüne geçirmişler…" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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