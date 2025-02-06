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Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi ortaya çıktı! "Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?" sorusu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2025 07:17
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Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt vasiyet açıklandıktan sonra merak konusu oldu. Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ferdi Tayfur’un eşi Zeliha Tayfur verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi ortaya çıktı! "Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?" sorusu

Ferdi Tayfur'un ölüm haberi herkesi yasa boğarken özel hayatı ve mal varlığı da gündemden düşmüyor. Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklanırken gözler Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt'a çevrildi.

Bir süre önce hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un vasiyetnamesinin açılması davası Muğla’nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlandı. Yıllardır gözlerden uzak olan Zeliha Turanbayburt'a, tüm beste, müzik ve telifli eserlerinin hakları kaldı.

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Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ferdi Tayfur’un eşi Zeliha Tayfur, ailecek vakıflara yapılan bağışlardan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

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"BİRLİKTE ALINMIŞ BİR KARAR"

Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV’e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz.”

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Tayfur, “Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?” sorusuna “Eşim öyle istiyordu” yanıtı vererek gündeme geldi.

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ZELİHA TURANBAYBURT KİMDİR?

Ferdi Tayfur’un ilk eşi Zeliha Turanbayburt, 1974 yılında ünlü sanatçıyla evlenmişti. Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile nikâh masasına oturdu. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi. Sanatçı, ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. İkili, Ferdi Tayfur’un son anına kadar Marmaris’te yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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