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Ferdi Tayfur’un vasiyeti, mal varlığı ve telif hakları... Ferdi Tayfur'un serveti kimlere kaldı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2025 22:01
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Ferdi Tayfur, vasiyetinde Yalova, İstanbul ve diğer bölgelerdeki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV'e bağışladı. Sanatçının müzik eserlerinin haklarını ise eşi Nilüfer Turanbayburt’a bıraktı. Ferdi Tayfur'un vasiyeti, mal varlığı ve mirasına dair tüm detaylar...

Ferdi Tayfur’un vasiyeti, mal varlığı ve telif hakları... Ferdi Tayfur'un serveti kimlere kaldı?

Uzun yıllardır arabesk müziğin usta yorumcularından biri olarak hafızalara kazınan Ferdi Tayfur vasiyetiyle gündemde. Vasiyeti ortaya çıkan Ferdi Tayfur'un mal varlığı yeniden gündeme geldi. Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a ne bıraktı, vasiyetinde kimler var? İşte tüm detaylar...

FERDİ TAYFUR'UN MAL VARLIĞI

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

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FERDİ TAYFUR AİLESİNE NE BIRAKTI?

Sanatçının vasiyetinde, kalan taşınmazlarının büyük bir kısmı, ailesine ve sevdiklerine bırakılmış. Ferdi Tayfur’un çocukları ve torunları arasında Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt yer alıyor.

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FERDİ TAYFUR'UN TELİF HAKLARI

Sanatçının en değerli miraslarından biri ise şüphesiz müzik eserleri ve telif hakları. Tayfur, tüm beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını, eşi Nilüfer Turanbayburt’a bırakma kararı aldı.

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Ferdi Tayfur'un vasiyetine ise Tuğçe Tayfur itiraz etti. Vasiyette Ferdi Tayfur'un ölmeden önce öldüğü kızı yer almadı.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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