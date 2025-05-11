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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü paylaşımı

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan Anneler Günü’nde dikkat çeken imalı paylaşım geldi. Tayfur “Sırf yağlı kapı buldu diye çocuk yapmayan annelerin günü kutlu olsun.” dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü paylaşımı
Kubra Akalın

2 Ocak'ta aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur’un ailesinde miras krizi patlak vermişti. Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmamış ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sık sık sosyal medyada göndermeli paylaşımlarda bulunuyordu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan Anneler Günü paylaşımı da imalı geldi. Annesi Necla Nazır ve çocuklarının fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur şu ifadeleri kullandı:

Başta annem olmak üzere anne sıfatını sonuna kadar hak eden, sırf yağlı kapı buldu, hayatım kurtulur çocuk yaparsam diye düşünmeyen, çocukları sadece tazminat olarak ya da iletişim aracı olarak görmeyen, hayvan dostu, insan dostu tüm annelerimizin gününü kutlarım.

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Canım annem şu yaşadığım süreçte ya senin kızın olmasaydım da başkasının kızı olsaydım diye düşündükçe kafayı yiyecek gibi oluyorum. Ben çok ama çok şanslı bir kadınım, iyi ki sen güzel annem...

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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