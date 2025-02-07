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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan vasiyetle ilgili yeni paylaşım!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.02.2025 23:03
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrasında, geride bıraktığı vasiyeti gündemden düşmüyor. Ferdi Tayfur'un vasiyeti geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Vasiyetinin belli olmasından sonra kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından ateş püskürmüştü. Tuğçe Tayfur'dan vasiyetle ilgili yeni paylaşım geldi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan vasiyetle ilgili yeni paylaşım!

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur, 4 Ocak'ta binlerce seveniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan tartışma nedeniyle eski hayat arkadaşı Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı bir süre gündemden düşmemişti. Sanatçının bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine hamilelik nedeniyle katılmadı ancak camiye gelmişti.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Efsane sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini duyurdu.

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti. Ardından Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından ateş püskürtmüştü.

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Abisi Timur Turanbayburt ile bu karesini paylaşan Tuğçe Tayfur, şu ifadelere yer verdi:

"Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR.

Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyoduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız.

Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı'nın ve alakasız 3. kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE yakışır GÖZALICILAR'A değil!"

YENİ PAYLAŞIM GELDİ!

Instagram hesabından yeni paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle biz söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru...'

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur hastane Tuğçe Tayfur
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