Ferdi Tayfur'un miras kavgası büyüdü! Bir tek kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'a miras bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak akşamı hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un İstanbul'a götürülen cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

VAKIFLARA BAĞIŞ YAPTI

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi.

Sanatçının, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okundu.

BİR TEK ONLARI İSMİ YOKTU!

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde bir tek Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur ve 13 yıl sonra kabul ettiği kendisine böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt'un isminin olmaması dikkat çekti.

VASİYETE İTİRAZ

Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt babalarının vasiyetine itiraz ettiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiler.

Tuğçe Tayfur, hukuki yollara başvuracağını açıklarken, Ferdi Tayfur'un kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a neden vasiyetinde yer vermediği ortaya çıktı.

ARALARI DÜZELMİŞTİ AMA...

Ferdi Tayfur ile oğlu Timur Turanbayburt'un arasındaki ilişkinin yıllar sonrasında düzeldiği ve oğul Turanbayburt'un babasının sağlığı için böbreğini verdiği biliniyordu.

Tayfur'un böbreğini veren oğluna miras bırakmaması tartışmalara neden olurken ortaya yeni çıkan paylaşımlar, usta sanatçının vefatı öncesinde oğluyla aralarının bozulduğunu gösterdi.

Gazeteci Onur Akay, Ferdi Tayfur'un vefatı öncesinde oğlu Turanbayburt'un sosyal medya gönderilerini yayınladı.

SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Timur Turanbayburt'un babası hayattayken yaptığı paylaşımlarda kullandığı sözler olduğu iddia edilen paylaşımlar herkesi şoke etti.