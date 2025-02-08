MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur'un miras kavgası büyüdü! Bir tek kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'a miras bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un miras kavgası büyüdü! Bir tek kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'a miras bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 10:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ocak tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Sanatçının mirasının bir kısmını vakıflara kalan kısmını ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bıraktığı belirtildi. Miras paylaşımında bir tek büyük oğlu Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'un adı geçmedi. Nedeni ortaya çıktı...

Ferdi Tayfur'un miras kavgası büyüdü! Bir tek kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'a miras bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak akşamı hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un İstanbul'a götürülen cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

VAKIFLARA BAĞIŞ YAPTI

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

ferdii

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi.

Sanatçının, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okundu.

tuğçee

BİR TEK ONLARI İSMİ YOKTU!

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde bir tek Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur ve 13 yıl sonra kabul ettiği kendisine böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt'un isminin olmaması dikkat çekti.

VASİYETE İTİRAZ

Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt babalarının vasiyetine itiraz ettiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiler.

Tuğçe Tayfur, hukuki yollara başvuracağını açıklarken, Ferdi Tayfur'un kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a neden vasiyetinde yer vermediği ortaya çıktı.

tuğçe

ARALARI DÜZELMİŞTİ AMA...

Ferdi Tayfur ile oğlu Timur Turanbayburt'un arasındaki ilişkinin yıllar sonrasında düzeldiği ve oğul Turanbayburt'un babasının sağlığı için böbreğini verdiği biliniyordu.

Tayfur'un böbreğini veren oğluna miras bırakmaması tartışmalara neden olurken ortaya yeni çıkan paylaşımlar, usta sanatçının vefatı öncesinde oğluyla aralarının bozulduğunu gösterdi.

Gazeteci Onur Akay, Ferdi Tayfur'un vefatı öncesinde oğlu Turanbayburt'un sosyal medya gönderilerini yayınladı.

SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Timur Turanbayburt'un babası hayattayken yaptığı paylaşımlarda kullandığı sözler olduğu iddia edilen paylaşımlar herkesi şoke etti.

ONUR AKAY

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Necla Nazır Tuğçe Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

Şaşırtan not: Hesabı hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş

Şaşırtan not: Hesabı hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş

Uçak hazır bekliyor... Galatasaray teklifi artırdı anlaşma an meselesi!

Uçak hazır bekliyor... Galatasaray teklifi artırdı anlaşma an meselesi!

Aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kimmiş

Aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kimmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.