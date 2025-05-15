Ferdi Tayfur'un miras kavgasında yeni perde! Tuğçe Tayfur isyan etti! ''Zarara uğrattınız''

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından sessizliğini bozarak ilk paylaşımını yapmıştı.

Cenaze töreninde ünlü sanatçısının vefatından önce arasının bozuk olduğu Ferdi Tayfur’un kızı ile aile bireyleri arasında kavga çıkmıştı.

Soyadı kriziyle başlayan baba kız arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan tepki göstermişti.

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından vasiyeti de günlerce konuşulmuştu. Mirasçılardan Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın miras paylaşımına itiraz ederek vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı.

İMALI PAYLAŞIM

Tuğçe Tayfur, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti. 'Evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz' ifadesini kullanan Tayfur'un paylaşımı şu şekilde:

''İŞİMİZE GÖZ DİKTİNİZ''

''Gece gündüz çalışarak evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz. Milyonlarca zarara uğrattınız! Yaşlı bir adamı aldığı ilaçların ağırlığından manipüle edip düşman ettiniz. Şu an duruşma başlamak üzere. Ya Allah bismillah Allah-u Ekber! Ne diyim ki? Biz kalkarız ayağa da bu çocukların hakkını siz nasıl ödersiniz bakacağız''