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Ferdi Tayfur'un mirası bir türlü paylaşılamıyor! Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vurdu! Duruşma sonrası dayanamayıp yayınladı

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı giyim mağazasına kilit vurmaya başlamıştı. Babasının vefatının ardından miras davasına devam eden Tuğçe Tayfur duruşma sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ferdi Tayfur'un mirası bir türlü paylaşılamıyor! Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vurdu! Duruşma sonrası dayanamayıp yayınladı
Öznur Yaslı İkier

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından sessizliğini bozarak miras davası açmıştı.

Aile arasında krize neden olan miras bir türlü paylaşılamıyor. Tuğçe Tayfur babasıyla soyadı krizi yaşamış ve Tarabya'daki giyim mağazasını kapatmıştı.

Ferdi Tayfur un mirası bir türlü paylaşılamıyor! Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vurdu! Duruşma sonrası dayanamayıp yayınladı 1

Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe Tayfur miras davasının ardından duruşmadan çıkar çıkmaz paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur un mirası bir türlü paylaşılamıyor! Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vurdu! Duruşma sonrası dayanamayıp yayınladı 2

Tayfur eşi ve çocuklarıyla olan bir karesini paylaşıp; 'Tuğçe Tayfur Store duruşması bugün görüldü. Davayı uzatmak için yine ellerinden geleni yaptılar.' ifadelerini not düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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