Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tuğçe Tayfur'un kocası Muhammet Aydın'dan ilk açıklama! "Güzel bir gecede öldü"

Türkiye'de milyonları kendisine adeta aşık eden Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı. Tayfur'un ölüm haberi tüm sevenleri ve yakınlarını kahretti. Ferdi Tayfur'un ölümünün arkasından birçok konu da tartışmaya açıldı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın'la yaşadığı sorunlar ve küs olması gündemi en çok meşgul eden haberler arasında yerini aldı. Tuğçe Tayfur Aydın'ın kocası Muhammet Aydın ise ilk defa bir açıklamada bulundu.

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EVLİLİĞE KARŞI ÇIKMIŞ, NİKAHA KATILMAMIŞTI

Habertürk'te yer alan habere göre, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın, 2023'te Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmişti. Ünlü sanatçı, bu evliliğe karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı.

Ferdi Tayfur, daha sonra da kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuş ve kızının şarkılarını seslendirmesini istemediğini ifade etmişti. Bu gerilime Necla Nazır da dâhil olmuş; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun, Allah'ı var. Onun, bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.

"HEM BANA HEM FERDİ AĞABEY'E KÜFÜRLER ETTİ"

2 Ocak’ta vefat eden Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç; "Ferdi bey, Muhammet Aydın ile Tuğçe Hanım'ın evliliğini onaylamıyordu. İki ay önce bir gece yarısı Tuğçe hanım ile beraber aradı Muhammet bey. Hem bana Hem Ferdi Ağabey'e küfürler etti. Ferdi ağabey kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" açıklamasını yaptı.

"GÜZEL BİR ADAMMIŞ, GÜZEL BİR GECEDE ÖLDÜ"

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın, ünlü sanatçının vefatının ardından ilk kez konuştu. TV 100'ün haberine göre Aydın; "Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü. Ne diyebilirim adama. Rabbim mekânını cennet eylesin. Tuğçe hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor ve hamile" dedi.