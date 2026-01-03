Ferdi Tayfur vefatının 1. yılında anıldı! Tüm çocukları yan yanaydı... Bir tek o yoktu

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Merhum sanatçının vefatının birinci yılı dolayısıyla memleketi Adana'da ve mezarı başında anma programı düzenlendi.

Ferdi Tayfur için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Akşam saatlerinde ise Tayfur için Emirgan'daki camide mevlit okutuldu. Mevlüt sonrası Tayfur'un çocukları Tuğçe, Timur, Tuğba ve Funda yan yana poz verdi.

Karede bir tek en küçük kardeş Taha yoktu. Taha annesiyle birlikte sabah saatlerinde babasını mezarı başında andı.

Sanatçının oğlu Taha Tayfur, ''Acı dinmiyor, alışıyor insanoğlu sadece. Bir sene nasıl geçti, hiç bilmiyorum. Babamla beraber piyano çalıp, şarkı söylemeyi çok özledim'' dedi.

''KIRGINLIK VAR''

Taha Tayfur, ''Ablanız Tuğçe Tayfur’la aranızda bir küslük ya da kırgınlık var mı?'' sorusuna ise, ''Bir kırgınlık var tabii ki. Babamın da vardır... Ama bu konuları konuşmak bugün doğru olmaz'' yanıtını verdi.