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Feride Hilal Akın hayatının şokunu yaşadı! Kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptırdı! Neler yapmışlar neler...

Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptırdı. Ünlü ismin numarası ve bilgileriyle birçok işlem yapıldığı ortaya çıktı. Avukatı yaptığı açıklamada suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ünlü ismin başına gelmeyen kalmadı.

Feride Hilal Akın hayatının şokunu yaşadı! Kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptırdı! Neler yapmışlar neler...
Jale Uslu

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Kerimcan Durmaz gibi isimlerle ilgili yasa dışı bahis soruşturmaları sürerken bazı ünlü isimler de sahte yasa dışı bahis siteleriyle başı dertte. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok'un görüntüleri yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılmıştı. Son olarak da şarkıcı Feride Hilal Akın dolandırıcıların ağına düştü.

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NUMARASI BAHİS SİTELERİNE VERİLDİ

Dolandırıcılara bütün kişisel bilgilerini kaptırdığı ortaya çıkan Feride Hilal Akın avukatı aracılığıyla açıklama yayınladı. Açıklamada sanatçının bilgisi ve rızası dışında adına çeşitli platformlardan sahte işlemler yapıldığı bildirildi. Kişisel cep telefonu numarasının da bu kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği belirtildi. Bu numaranın, yasa dışı bahis sitelerine verilerek Akın adına sahte hesaplar oluşturulduğu tespit edildi.

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Ayrıca aynı telefon numarası kullanılarak çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarından Feride Hilal Akın adına sahte doktor randevuları alındığı da ortaya çıkarıldı. Hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Feride Hilal Akın
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