MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Festivalde Bozkurt işareti yaptı! DJ Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Dünya çapında tanınan DJ ve prodüktör Mahmut Orhan Zürih'teki bir festivalde Bozkurt işareti yapmıştı. Ünlü ismin bu hareketi İsviçre'de 'aşırı sağ simge' olarak değerlendirildi. DJ Mahmut Orhan'ın tüm konserleri iptal edildi.

Konserleriyle dünya çapında tanınan DJ ve prodüktör Mahmut Orhan bu defa bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Mahmut Orhan Zürih'teki bir festivalde Bozkurt işareti yaparak eğlendi.

Festivalde Bozkurt işareti yaptı! DJ Mahmut Orhan ın konserleri iptal edildi 1

Ünlü ismin bu hareketi İsviçre'de 'aşırı sağ simge' olarak değerlendirildi. DJ Mahmut Orhan'ın bu nedenle ülkedeki konserleri iptal edildi.

Festivalde Bozkurt işareti yaptı! DJ Mahmut Orhan ın konserleri iptal edildi 2

Mahmut Orhan'ın konserlerinin iptal edilmesi üzerine ünlü isme destek yağdı.

Festivalde Bozkurt işareti yaptı! DJ Mahmut Orhan ın konserleri iptal edildi 3

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Her zaman senciyiz', 'Helal olsun sana', 'Bu adamın her konserine gidilir', 'Adam gibi adam' yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsim vermeden yerden yere vurdu! 'İnsanları kandırmayın' İsim vermeden yerden yere vurdu! 'İnsanları kandırmayın'
Ünlü rapçi Blok 3 ve yapımcı Jiyan Amca’dan bilardolu işkence! Silahla tehdit, Ferhat Karagöz tek tek anlattıÜnlü rapçi Blok 3 ve yapımcı Jiyan Amca’dan bilardolu işkence! Silahla tehdit, Ferhat Karagöz tek tek anlattı

Anahtar Kelimeler:
konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Festivalde Bozkurt işareti yaptı! Ünlü DJ'in konserleri iptal edildi

Festivalde Bozkurt işareti yaptı! Ünlü DJ'in konserleri iptal edildi

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

İkinci el daha ucuz olur diye düşünmeyin, fiyatı gören sıfırını alıyor

İkinci el daha ucuz olur diye düşünmeyin, fiyatı gören sıfırını alıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.