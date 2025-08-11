Festivalde Bozkurt işareti yaptı! DJ Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Konserleriyle dünya çapında tanınan DJ ve prodüktör Mahmut Orhan bu defa bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Mahmut Orhan Zürih'teki bir festivalde Bozkurt işareti yaparak eğlendi.

Ünlü ismin bu hareketi İsviçre'de 'aşırı sağ simge' olarak değerlendirildi. DJ Mahmut Orhan'ın bu nedenle ülkedeki konserleri iptal edildi.

Mahmut Orhan'ın konserlerinin iptal edilmesi üzerine ünlü isme destek yağdı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Her zaman senciyiz', 'Helal olsun sana', 'Bu adamın her konserine gidilir', 'Adam gibi adam' yorumları yapıldı.