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Fikret Orman ile aşkı belgelenmişti! Güzide Duran 'Aksoy'u sildi

Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy'un; "Hâlâ soyadımı taşıyor" sözünün ardından, 'Aksoy' soyadını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Fikret Orman ile aşkı belgelenmişti! Güzide Duran 'Aksoy'u sildi
Öznur Yaslı İkier

2008 yılında Adnan Aksoy ile nikah masasına oturan Güzide Duran, 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçeleriyle geçen yıl boşanma kararı aldı.

Güzide Duran, iki çocuğunun bbasından 20 milyon TL tazminat ile aylık 600 bin TL nafaka talep etti.

Fikret Orman ile aşkı belgelenmişti! Güzide Duran Aksoy u sildi 1

Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman’ın da aşk yaşadığı uzun süredir konuşuluyordu. İkili, geçtiğimiz hafta el ele görüntülenerek iddiaları doğruladı.

Adnan Aksoy, boşanma aşamasında olduğu Güzide Duran'ın, Fikret Orman ile görüntülenmesinin ardından, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Aksoy; "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir. Program program gezip 'iyi anne ve iyi eş' vurgusu yaparken, bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben, hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" demişti.

Fikret Orman ile aşkı belgelenmişti! Güzide Duran Aksoy u sildi 2

Güzide Duran'ın, Adnan Aksoy'un; "Hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır" sözünün ardından, sosyal medya hesaplarındaki 'Aksoy' soyadını kaldırdı.

Fikret Orman ile aşkı belgelenmişti! Güzide Duran Aksoy u sildi 3

Güzide Duran, 2023'te de 'Aksoy' soyadını sosyal medyadan kaldırmış ve boşanma iddialarını o dönem gündeme getirmişti. Ancak daha sonra 'Aksoy' soyadını eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Orman Güzide Duran
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