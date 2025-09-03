MAGAZİN

Fikret Orman ve Güzide Duran kimseyi umursamadı! Dudak dudağa halleri gündemde

Adnan Aksoy ile boşanma davası süren Güzide Duran'ın Fikret Orman ile aşkı ise doludizgin devam ediyor. Aşklarını artık gizlemeyen ikili eğlence mekanında kimseyi umursamayıp öpüştü.

Kubra Akalın

Ünlü manken Güzide Duran ile iş insanı eşi Adnan Aksoy'un 18 yıllık evlilikleri bitti. Çekişmeli boşanma sürecinde olan ikilinin birbiri hakkından iddiaları da gündeme gelmişti.

Okan Buruk ile de anılan Güzide Duran bu süreçte Fikret Orman ile yeni aşka yelken açtı. Güzide Duran'ın yeni ilişkisi, özellikle boşanma davası devam ederken ortaya çıkması nedeniyle eski eşi Adnan Aksoy'un tepkisini çekmişti.

Tepkileri umursamayan ve aşklarını gizlemeyen ikili gündeme bomba gibi düştü.

Sabah'ın haberine göre, önceki gün Marmaris tatilinde bir gece kulübüne giden ikili, dudak dudağa görüntülendi. O anlar sosyal medyayı salladı.

Güzide Duran, Fikret Orman'la yaşadığı aşkın kendisine neşe ve huzur verdiğini, bu dönemin hayatındaki en güzel süreçlerden biri olduğunu söylemişti.

