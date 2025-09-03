Fikret Orman ve Güzide Duran kimseyi umursamadı! Dudak dudağa halleri gündemde

Ünlü manken Güzide Duran ile iş insanı eşi Adnan Aksoy'un 18 yıllık evlilikleri bitti. Çekişmeli boşanma sürecinde olan ikilinin birbiri hakkından iddiaları da gündeme gelmişti.

Okan Buruk ile de anılan Güzide Duran bu süreçte Fikret Orman ile yeni aşka yelken açtı. Güzide Duran'ın yeni ilişkisi, özellikle boşanma davası devam ederken ortaya çıkması nedeniyle eski eşi Adnan Aksoy'un tepkisini çekmişti.

Tepkileri umursamayan ve aşklarını gizlemeyen ikili gündeme bomba gibi düştü.

Sabah'ın haberine göre, önceki gün Marmaris tatilinde bir gece kulübüne giden ikili, dudak dudağa görüntülendi. O anlar sosyal medyayı salladı.

Güzide Duran, Fikret Orman'la yaşadığı aşkın kendisine neşe ve huzur verdiğini, bu dönemin hayatındaki en güzel süreçlerden biri olduğunu söylemişti.