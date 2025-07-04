'Film setinde kriz çıktı, bardaklar havada uçuştu' denmişti! Nilperi Şahinkaya Fırat Çelik ile tartışma iddialarına yanıt verdi

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri sırasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Romantik komedi türündeki yapımın setinde, iki oyuncunun tartışma yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre; Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında bir kavga çıktığı, bu esnada Şebnem Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü ileri sürüldü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Şahinkaya'nın masadaki bardakları ve eline geçirdiği şeyleri fırlatmaya başladığı söylendi.

Söz konusu iddiaların ardından Nilperi Şahinkaya, yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu.

AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncu, olayın basına yansıdığı gibi olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı; "Tabii ki öyle şeyler olmadı. Ufak bir tartışma yaşandı ama 'arbede' varmış gibi yansıtıldı, öyle bir durum söz konusu değil. Üstelik tartışmanın nedeni yazıldığı gibi de değildi. Fırat'la biz zaten uzun zamandır tanışıyoruz, komşuyuz. Aramızda birçok bağ var. Bambaşka bir konu üzerine konuşurken bir anlaşmazlık oldu. Tartıştık, sonra hemen barıştık. O yazılanlara sadece güldük."

İddialarda adı geçen bir diğer oyuncu Şebnem Bozoklu ise şu ifadeleri kullandı; "Ben sandalyeden falan düşmedim. Bir hafta boyunca çıkan o haberlere ve yapılan caps’lere çok güldüm. Evet evet, inanılmaz şeyler vardı; yapan herkesin eline sağlık. Hatta kendi kendime, ‘Keşke gerçekten düşseydim de bu kadar çok konuşulmaya değseydi' dedim."