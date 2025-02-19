Aşk Sadece Bir An filminin tanıtımında skandal olay! Ünlü rapçi Çakal'ın üzerine kondom fırlatıldı! O anlara tepki yağdı

Rap dünyasının tanınan isimlerinden Çakal, başrolü olduğu filmi tanıtmak amacıyla İstanbul'da bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Kendisiyle birlikte arkadaşı İbrahim Tilaver'de etkinlikte yer alırken, rapçiye karşı yapılan protesto dikkatleri üzerine çekti.

KONDOM FIRLATTI

Etkinlik alanında Çakal ve İbrahim Tilaver'in bulunduğu sırada, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren rapçiye, bir kişi protesto amacıyla kondom fırlattı. O anların gerilimi ise ortamda bulunan küçük kızların da dahil olduğu kalabalıkla hızla arttı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Olayın ardından AVM güvenlikleri hızla müdahale ederken, Çakal ve İbrahim Tilaver, yaşanan şok edici olay karşısında zor anlar yaşadı. Yaşanan gerilim, çevredeki ziyaretçilerin de dikkatini çekti ve anında sosyal medya üzerinden geniş yankı uyandırdı.

TEPKİ YAĞDI

Olayın protesto amacıyla yapıldığı iddia edilse de, Çakal ve İbrahim'in takipçileri, protesto şeklinin ve kullanılan malzemenin saygısızca olduğu konusunda sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.