Final çanları çalıyor! Fenomen dizi Kral Kaybederse'de hikaye değişti! 3 isim birden veda etti

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Onur Güvenatam’ın yapımcılığını yürüttüğü ''Kral Kaybederse'' dizisi ikinci sezonda istediği başarıyı yakalayamadı. Final söylentilerinin dolanmaya başladığı dizinin hikayesinde de değişikliğe gidildiği öğrenildi. Fenomen diziye üç isim birden veda etti.

Öznur Yaslı İkier

Salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Kral Kaybederse dizisi ikinci sezonuyla yayın hayatına başladı. İlk sezon kadar başarılı olamayan dizi hakkında final iddiaları gündeme geldi.

Halit Ergenç, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı fenomen dizinin hikayesinde değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezon başında diziyle konuk olarak anlaşan Gökçe Bahadır sahnelerini tamamlayıp ekibe veda etti.

Bahadır’ın aile fertlerine hayat veren Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek’in de dün yayınlanan 22. bölüm itibariyle “Kral Kaybederse’deki hikâyelerinin bittiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır Kral Kaybederse
