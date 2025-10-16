Final çanları çalıyor! Fenomen dizi Kral Kaybederse'de hikaye değişti! 3 isim birden veda etti

Salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Kral Kaybederse dizisi ikinci sezonuyla yayın hayatına başladı. İlk sezon kadar başarılı olamayan dizi hakkında final iddiaları gündeme geldi.

Halit Ergenç, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı fenomen dizinin hikayesinde değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezon başında diziyle konuk olarak anlaşan Gökçe Bahadır sahnelerini tamamlayıp ekibe veda etti.

Bahadır’ın aile fertlerine hayat veren Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek’in de dün yayınlanan 22. bölüm itibariyle “Kral Kaybederse’deki hikâyelerinin bittiği öğrenildi.